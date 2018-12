Terzo Valico, Toninelli: "L'opera andrà avanti, il recesso costa 1,2 miliardi di euro"

L'annuncio del ministro ha ovviamente scatenato una serie di reazioni. "La cosa grave è che Toninelli ha perso 6 mesi per dimostrare una cosa già dimostrata nei fatti. E cioè che il valico è fondamentale e deve andare avanti esattamente come è stato progettato - scrive in una nota Raffaella Paita parlamentare del Pd -. Quanto alla realizzazione del retro porto di Alessandria non servono discorsi a vuoto ma risorse per realizzare bonifica bellica e ambientale. E oggi anziché chiedere scusa per avere perso 6 mesi, Toninelli continua a raccontare bugie".