Terzo mandato, FdI: "Senza accordo tra Lega e FI non votiamo"

Sul terzo mandato dei governatori "noi abbiamo sempre detto che eravamo pronti a parlare", "via stampa abbiamo scoperto che Lega e Forza Italia non erano d'accordo: se non c'è l'accordo tra loro, l'emendamento non lo possiamo votare". Lo ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in merito alla proposta di modifica presentata dalla Lega al ddl sui consiglieri regionali che introdurrebbe il terzo mandato per i presidenti di regione. "Per noi - ha concluso Donzelli - l'importante è l'unità della coalizione".