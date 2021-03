Terremoto in +Europa, Bonino e Della Vedova lasciano il partito

"Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi, non infangherete il mio nome". Così Emma Bonino, in un duro intervento nel corso dell'Assemblea del partito, annuncia il suo addio a +Europa. "La vostra cupidigia è senza limiti - aggiunge -, il mio seggio al Senato è a disposizione". Nelle stesse ore anche il segretario Benedetto Della Vedova aveva annunciato le sue dimissioni.