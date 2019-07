Tecnici Senato: dubbi sulle risorse congelate a garanzia salva-conti

I tecnici del Senato sollevano dubbi sulle risorse congelate a garanzia dei risparmi da 1,5 miliardo su "Reddito" e "Quota 100". "L'88%, pari a 1.320 milioni di euro - si legge nel dossier del Servizio Bilancio - viene dal programma fondi di riserva e speciali" del Mef. Ma "i fondi speciali probabilmente sono ridotti perché usati per altre leggi", mentre quelli "di riserva, classificati come oneri inderogabili, non potrebbero essere utilizzati".