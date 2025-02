Taxi e Ncc, nel nuovo decreto il divieto di confrontare i tempi di attesa e i prezzi sulle app

Come spiega il quotidiano Il Messaggero, il decreto fa parte di una serie di misure previste dal ministero dei Trasporti per regolamentare i servizi pubblici non di linea, inclusi taxi e Ncc. Il nuovo testo, arrivato in ritardo alla Commissione Europea per la verifica Tris, potrebbe non essere approvato prima di maggio. Tra le principali novità, la norma contro i “furbetti” dei taxi, che mira a oscurare la destinazione delle corse fino al momento del prelievo da parte del conducente. Una misura pensata per evitare che i tassisti selezionino corse più remunerative a danno di residenti e lavoratori, messa in evidenza dopo i disagi degli ultimi mesi a Roma, in particolare a Capodanno con taxi introvabili e Ncc a prezzi esorbitanti.