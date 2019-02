Tav, Toninelli: "Mancano i presupposti per quest'opera"

Per il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, "viene meno il presupposto" per la realizzazione della Torino-Lione. "Chi decise 20 anni fa di fare la Tav - spiega - l'ha fatto sulla base di alcuni numeri: tante persone e tante merci in più. Ma non ci sono né tante persone, né tante merci in più". E, aggiunge, "siccome siamo persone per bene, prima di decidere volevamo avere dei numeri e abbiamo fatto l'analisi costi-benefici".