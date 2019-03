Tav, Telt: lunedì partono gli "inviti" per i lotti francesi

Nel corso del consiglio di amministrazione di Telt in programma lunedì, verrà dato il via libera solo alla pubblicazione degli "avis de marchés", cioè gli inviti alle imprese a presentare le candidatura relativamente agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base della Tav. In questo modo si potrà rispettare il termine del 31 marzo per avere il finanziamento Ue per il 2019. Lo scrive Telt nella lettera inviata al premier Giuseppe Conte.