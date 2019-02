Tav, Salvini: "Se proseguire costa come fermarsi, andiamo avanti"

Sulla questione Tav, "se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti". E' la posizione del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in visita al cantiere dell'Alta velocità-Torino Lione a Chiomonte, nel Torinese. "Si stanno facendo tanti tunnel nelle Alpi. Tutti stanno andando avanti, noi saremmo gli unici che si fermano", ha spiegato.