Tav, Salvini e figlia sul trenino: "Più pulito, più veloce e più sicuro"

"Bello il treno. Più pulito, più veloce, più sicuro". E' il testo di un post pubblicato su Facebook da Matteo Salvini. Corredato da una foto del vicepremier con la figlia, immortalati seduti e sorridenti su un trenino per bambini. Ma il messaggio "ecologista" per chi è? Forse per i no Tav e i colleghi di governo dell'M5s, che bocciano senza se e senza ma il treno ad alta velocità, preferendo il più inquinante trasporto su gomma?