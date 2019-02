Tav, Salvini in visita al cantiere: "Io sono per andare avanti con i lavori"

Di Stefano: "Non c'è nessuna grande opera in corso" - "Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco da 5 metri - chiarisce Di Stefano -. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso. Su questo tema non bisogna fare propaganda elettorale, bisogna dire solamente la verità agli italiani. Noi vogliamo investire i soldi dei cittadini italiani per realizzare opere utili a tutti, opere che servono ai cittadini ogni giorno". E aggiunge: "La più importante Grande Opera da fare per il nostro Paese si chiama Manutenzione. Questo non vuol dire che siamo solo per il no, anzi, ora grazie al grande lavoro dei ministri Toninelli e Bonafede siamo sicuri che qualsiasi opera si potrà realizzare senza il magna magna al quale siamo stati abituati in questi anni e stiamo lavorando per questo".



Ma Salvini ribadisce: "Basta con i forse, il tunnel c'è" - Il ministro però torna ad auspicare che "la politica completi questa incredibile ed eccezionale opera pubblica, di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il mondo, perché di opere così ne ho viste poche. Il tunnel c'è. Leggeremo i numeri sul costo per finire la Torino-Lione, ma i numeri oggettivi, non numeri che vengono giù dalle montagne: In ballo ci sono 50mila posti di lavoro e miliardi di interscambio con la Francia".



La Francia: "Progetto importante, rispettiamo gli accordi" - La Tav è "un progetto importante per il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia tra Francia e Italia - scrive in un tweet il ministro francese dei Trasporti Elisabeth Borne, dopo aver visitato il cantiere in Savoia -. Parigi ha confermato il suo impegno nel progetto e il rispetto degli accordi firmati tra i nostri due Paesi".



Salvini: "Con la Tav meno auto e più treni" - Sulla questione ecologica il vicepremier spiega: "E' un governo che tiene all'ambiente, che vuole ripulire l'aria e togliere i tir dalle autostrade? Bene, quest'opera lo fa e io penso sia meglio avere meno inquinamento, meno auto in giro e più treni".



"Nessuna polemica" - Salvini puntualizza poi di non essere "in polemica con nessuno" e aggiunge: "E' un governo che fa squadra e e io sono qua per costruire".



"Se possibile, ok ridimensionare il progetto" - E sulla posizione di Di Maio in merito precisa: "Nel contratto di governo c'è la revisione dell'opera, che può e deve essere rivista: può costare di meno, si possono tagliare alcuni costi eccessivi. E' un'opera utile che può essere rivista, che può costare di meno. I 5 stelle hanno ragione sul fatto che il progetto è partito probabilmente sovrastimato, ma ci sono i 25 chilometri già scavati nella montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i buchi". Salvini spiega quindi che "a occhio si può risparmiare almeno un miliardo di euro, da reinvestire sulla metrò di Torino o per il sostegno ai comuni interessati dall'opera".



Secondo il ministro "il governo può e deve sedersi al tavolo con il governo francese e l'Unione europea. Io conto per esempio che il buon senso che dimostrerà il governo italiano porterà altri soldi da Bruxelles all'Italia".