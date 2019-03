Tav, Rixi: i patti vanno rispettati, così rischia tutto il Paese

"Non si può strappare un trattato internazionale in modo unilaterale. Pacta servanda sunt, i patti vanno rispettati. I tempi per trovare una soluzione ci sono". Lo sottolinea al Messaggero Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, che spiega di capire la posizione degli alleati sulla Tav, "la decisione non è facile ma l'Italia ha bisogno di un governo che vada avanti" e che tenga presente "gli interessi della nazione".