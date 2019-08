CRISI VICINA? 7 agosto 2019 07:26 Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: oggi il voto al Senato | Ma il premier Conte frena: "Governo non rischia" Alle 9 a Palazzo Madama si votano le mozioni sulla Torino-Lione

E' giunto il giorno del voto al Senato sulle mozioni sulla Tav, con Matteo Salvini e Luigi Di Maio in Aula. "Il governo può cadere anche prima di settembre", ha detto il leader della Lega esprimendo il suo dissenso per la manovra pensata da Tria e altre scelte degli alleati. Ma Palazzo Chigi frena: il voto di oggi "non prefigura in alcun modo un sindacato sull'operato del governo né tantomeno sull'operato del presidente del Consiglio".

La maggioranza giallo-verde è platealmente spaccata sulla Tav. Le mozioni in Senato sono anche una sfida tra i vicepremier. Il ministro dell'Interno è pronto, dicono i leghisti, a porre subito dopo il voto un "problema politico" nell'esecutivo. E il leader M5s, con la sua presenza a Palazzo Madama, vuole inviare un messaggio ai suoi e insieme lanciare una campagna di rivendicazione delle "battaglie" pentastellate e di accuse all'alleato di essere totalmente schiacciato sul "sistema" dei partiti.



La posizione di Conte - Ma fonti vicine a Conte, alla vigilia del confronto, sottolineano da un lato che era impossibile bloccare l'opera per il No della Francia e dall'altro che solo "il Parlamento, nelle sue prerogative sovrane" può decidere di aprire un percorso per "impedire in maniera unilaterale la realizzazione dell'opera". Insomma, la tesi è che qualsiasi decisione venga presa dal Parlamento, non mette in discussione le scelte del governo e tantomeno il governo stesso.