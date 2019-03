Tav, Pd presenta mozione sfiducia contro Toninelli: si dimetta

"Presenteremo una mozione di sfiducia per Toninelli che ha bloccato i cantieri in tutta Italia, ha preso in giro gli italiani e per essere stato di fatto commissariato". Lo ha annunciato la capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita. "Perdita di finanziamenti, imprese in ginocchio, lavoratori lasciati a casa. Da questa vicenda - ha spiegato la deputata Pd - emerge una sola certezza: Toninelli deve dimettersi".