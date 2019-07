Tav, la Lega è certa che si farà: nessuna mozione in Senato

Secondo quanto trapela da alcune fonti, la Lega non ha dubbi sul fatto che la Tav si farà e, per questo, ritiene che le mozioni parlamentari non cambieranno questo dato di fatto. Il Carroccio, infatti, è orientato a non presentare una propria mozione al Senato sulla Torino-Lione. Il partito del vicepremier Salvini potrebbe inoltre non votare nemmeno le altre mozioni sull'opera presentate da M5s (favorevole al No) e Pd (favorevole al Sì).