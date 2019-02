"È gravissimo che il governo abbia approvato la mozione anti-Tav. Questa struttura è importantissima per il Nord-ovest, non farla vorrebbe dire escludere il Paese da un progetto molto più grande a livello europeo". L'opinione degli imprenditori del Nord dopo la decisione presa dal governo è chiara e la dichiarano apertamente ai microfoni di "Stasera Italia", una rivolta che va anche contro la Lega e la decisione di rimandare i lavori a dopo le Europee. "Se non si dovesse fare - aggiunge una imprenditrice - per significherebbe trasporti difficoltosi e quasi impossibili, la mia azienda potrebbe soffrirne e sarebbero a rischio undici posti di lavoro".