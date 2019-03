Tav, Di Maio: "Interdetto da Salvini, ha messo in discussione il governo"

"Ci vuole serietà. Lo dico agli elettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussione la legittima difesa e altri provvedimenti in quota Lega? Vi sareste arrabbiati, per questo c'è disappunto tra di noi", ha osservato il vicepremier e capo politico dei Cinque Stelle evidenziando: "Non si rischia il governo per cambiare il Contratto".



"Se governo cade si mettono a rischio legittima difesa e rimborsi per truffati" - Se il governo venisse messo in discussione, come aveva allertato Matteo Salvini, allora "parliamo di mettere a rischio legittima difesa che deve fare un altro passaggio al Senato o i rimborsi dei truffati delle banche", ha precisato Di Maio, il quale ha ribadito che "è da irresponsabili mettere in discussione un governo su un passaggio marginale ma coerente che è quello di dire lunedì non impegnamo soldi su un'opera che si deve ridiscutere".



"Non mi si può dire ci vediamo lunedì" - "Non mi si può dire ci vediamo lunedì. Questo è un fine settimana di lavoro", ha poi attaccato Di Maio parlando delle proposta della Lega.



"Da Salvini discorsi infantili, con Tav ci sarà un danno allo Stato" - "Non è una questione di testa dura, questi sono discorsi da bambini, dobbiamo sederci al tavolo, lavorare affinché inizi la ridiscussione integrale dell'opera ed evitare di vincolare i soldi degli italiani, o ci sarà un danno per lo Stato e alle casse dei cittadini", ha aggiunto il titolare del ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico.



"Non si può mettere in dubbio analisi perché non piace" - "Non si può fare gli arbitri a partita finita e dire ora che l'analisi costi-benefici non convince - ha proseguito -, quello è il nostro metodo si azione, dobbiamo mettere in discussione ogni volta l'esito si un'analisi che non ci piace?". "Ci abbiamo messo nove mesi a decidere perché l'analisi costi-benefici è stata un'operazione complessa", ha spiegato.



"Ho chiesto a Conte di non vincolare soldi su opera inutile" - Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha poi parlato del presidente del Consiglio: "Conte lo conosco da tempo non si è mai schierato sulla Tav. A lui ho chiesto di lavorare perché non vengano vincolati soldi degli italiani a un'opera da ridiscutere. Il M5s è compatto su questa posizione".



"M5s non fa mercimonio, sulla Diciotti non cambiamo idea" - Il M5s non cambierà il suo atteggiamento sul caso Diciotti. Luigi Di Maio smentisce l'ipotesi di uno scambio di favori sulle due questioni. "Non siamo gente che fa mercimoni, non c'è nessuna volontà oscura di utilizzare altre votazioni" per la Tav, ha spiegato il vicepremier. I 5 Stelle, dunque, restano fermi sul no a procedere nei confronti di Matteo Salvini.