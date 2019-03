La costruzione della Tav "non va fermata", e "rinviare a dopo le elezioni europee non cambia molto". A ribadirlo è il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini , che spiega come nel contratto "c'è la revisione dell'opera, che è giusta", ma "non si può fermarla, e conto che il buon senso prevalga", E in ogni caso "la Lega non voterà mai nessun provvedimento per bloccare un'opera pubblica importante".

"Il governo - ha aggiunto Salvini - deve fare. Il treno è più veloce, sicuro, inquina di meno. Lo vogliono imprenditori, operai, la maggioranza degli italiani. Abbiamo speso soldi per scavare mezzo tunnel e rimango convinto finché campo che i soldi vanno usati per finire il tunnel, non per riempire il buco".



Quanto poi alle parole di Luigi Di Maio, che lo aveva definito "irresponsabile" proprio in merito alla scelta di voler portare a termine la Torino-Lione, il vicepremier ha replicato: "Io irresponsabile? No, sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi. Comunque non mi scandalizzo, ho sempre lavorato per riavvicinare le posizioni, devono partire i bandi per la Tav, a me interessa quello".



Nonostante le divergenze sulla Tav, il ministro dell'Interno ha poi ribadito la stabilità dell'esecutivo: "Questo governo andrà avanti, sono contento di quanto ha fatto in questi nove mesi e ci sono ancora tante cose da fare".