Tav, Conte incontra Macron: "Gli ho sottoposto l'analisi costi-benefici"

"Ho visto" la dichiarazione dell'Eliseo, ha spiegato Conte parlando con i giornalisti a Bruxelles, "che riguarda la redistribuzione di risorse economiche ma io non ho parlato di quello, ho parlato dell'analisi costi benefici".



Nella notte, dopo il vertice di giovedì sera, il presidente francese aveva precisato che sulla Torino-Lione "la Francia ha sempre avuto la stessa posizione, adesso è un problema italo-italien". "Penso - aveva spiegato Macron - che i temi europei come la Cina, le questioni commerciali e industriali, il nostro avvenire comune, siano sufficientemente importanti. Ogni volta che ci sono temi di divisione nazionale di un Paese al Consiglio europeo si perde del tempo e io non ne ho molto da perdere".