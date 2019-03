Tav, Conte: "Contrario all'utilità dell'opera ma la decisione sarà politica"

"Dateci tempo, non stiamo litigando" - Conte ha espresso i suoi dubbi sulla Tav sottolineando tuttavia di non essere mosso "da nessun pregiudizio ideologico o fattore emotivo". Il premier, durante la conferenza stampa, ha chiesto tempo sui bandi di Telt: "Dateci tempo, non stiamo litigando. Gli esponenti politici stanno esprimendo sensibilità differenti. E' veramente un proficuo confronto, franco, serrato, per tutelare l'interesse dei cittadini", ha detto. Il tema dei bandi viene "sviscerato dla punto di vista legale", ha spiegato: "Siamo in stallo anche sui bandi ma scioglieremo la riserva entro lunedì".



Nessuna crisi di governo - In ogni caso Conte esclude la crisi di governo: "Continuo a pensare che non ci siano rischi per il governo. Lo assumo come atto di responsabilità dei miei compagni di viaggio". Inoltre il premier ha sottolineato che la deciisone non sarà solo basata su aspetti tecnici: "Mai detto che la decisione è affidata solo a analisi costi-bonifici, ma alla politica con la P maiuscola".



"Non dire sì a tutto" - A proposito dell'analisi, Conte ha ribadito: "L'analisi costi benefici ha richiesto del tempo, è un elaborato molto complesso. Ci sono tempi di maturazione per decisioni del genere: ma tutti stiano tranquilli sulla nostra credibilità che si dimostra non se si dice sì a tutto, ma se si portano argomentazioni forti".



Ridiscussione dell'opera nel contratto di governo - Conte non si è mostrato preoccupato per le divergenze interne al governo, con la Lega favorevole all'oper a e il M5s contrario: "Il contratto di governo parla di ridiscussione integrale del progetto. Siamo qui e ci affatichiamo tanto per ragionare di questo. Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera", ha detto.



Nessuna ideologia - Conte ha ribadito più volte che la deciisone finale non dovrà essere frutto di un'ideologia: "Non possiamo affidarci a schemi o a tattica ma solo a seguire l'interesse dei cittadini. Il percorso è chiaro, acquisiamo analisi costi benefici e alla luce di quell'analisi prenderemo decisione politica", ha sottolineato.