Tav, Francia: "Bruxelles pronta a salire al 50% dei finanziamenti"

Bruxelles "finanzia il 40% della Tav, ma ha detto di essere pronta a salire al 50% per questo progetto molto importante". Lo ha detto il ministro dei Trasporti francese Elisabeth Borne, in merito all'Alta velocità Torino-Lione, nel giorno in cui si attende una decisione del governo italiano sull'impegno o meno a proseguire i lavori per il tunnel.