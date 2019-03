Tav, Conte a Macron e Juncker: "Serve un supplemento di riflessione"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto un "supplemento di riflessione" al presidente francese Emmanuel Macron e al numero uno della Commissione Ue Jean-Claude Juncker sulla questione della Tav. Dopo aver scritto al Telt, il premier ha informato i due leader sull'iniziativa intrapresa per ritardare i vincoli giuridici e gli impegni di spesa per i bandi e per condividere dubbi e criticità emersi sul progetto della Torino-Lione.