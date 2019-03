Tav, commissario Ue: "avvisi" primo passo per non perdere fondi

"La pubblicazione degli 'avis de marché' (inviti a presentare le candidature) per la Tav è un primo passo necessario, altri ne serviranno per scongiurare il rischio di perdere i fondi Ue". Lo dice un portavoce della Commissione europea, in merito alla scelta del governo italiano di far posticipare i bandi veri e propri per la Torino-Lione. "Il rischio che ritardi nella realizzazione dell'opera portino alla riduzione dei fondi rimane", aggiunge.