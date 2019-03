Tav, Chiamparino: "Salvini nega la consultazione popolare in Piemonte"

"Ringrazio il ministro che, valutando degna di considerazione la nostra proposta, fa riferimento a un non meglio precisato quadro legislativo nazionale e regionale che non contemplerebbe tale accorpamento. In assenza pero' di riferimenti normativi precisi, - ha aggiunto il governatore del Piemonte - ritengo che semplicemente non si sia voluta esprimere la volontà politica di far pronunciare i cittadini, trovando le modalià tecniche per farlo senza costi aggiuntivi per la comunità, su un tema così importante per il Piemonte come quello della Tav".



Salvini: "Referendum? Responsabilità è della Regione" - Immediata è arrivata la replica del vicepremier Salvini: "Chiamparino non capisce o fa finta di non capire. Il referendum sulla Tav non posso convocarlo, ma andrei a votare domani mattina. La responsabilità è della Regione. Sono Chiamparino, il Pd e la sinistra, che da anni governano la Regione, a non averlo reso possibile. Era potere di Chiamparino prevederlo ma non l'ha fatto. Non prenda in giro i piemontesi".