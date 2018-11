"La battaglia per la Tav è importantissima, perché si tratta di un'infrastruttura decisiva per il futuro di tutto il Nord Italia". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una missiva letta alla manifestazione promossa dal partito a Torino, a sostegno della linea che collega il capoluogo piemontese a Lione. "E' una battaglia simbolica che vede contrapposte due visioni opposte dell'economia e della società", sottolinea.