Tav, alta tensione nel governo | Di Maio: "Discorso chiuso, non si fa", Salvini: "Avanti ma taglieremo i costi"

Di Maio: "Opere utile, per la Tav non c'è stroia" - "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che è a zero. Noi stiamo dalle parte delle opere utili da fare, quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte", dice durante una diretta Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, e chiarisce che "finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav non ha storia".



Propone quindi "un tavolo con i costruttori italiani per scrivere un decreto legge per accelerare i cantieri. I cantieri non sono chiusi ma sono lenti. Non possiamo smantellare il codice degli appalti con una legge ordinaria. Dobbiamo farlo con urgenza".



Salvini: "Taglieremo i costi ma finiremo l'opera" - L'altro vicepremier però ribadisce che si va avanti e spiega: "Ci sono ingegneri, operai, imprenditori, pendolari, italiani che non vedono l'ora che i lavori ripartano. Faremo tutto il possibile perché sia così, ridimensionando il progetto, tagliando megastrutture, tagliando sprechi per investirli in altro, però dal mio punto di vista lasciare a metà un'opera non ha mai senso".



Di Battista: "Salvini torni da Berlusconi" - Duro Alessandro Di Battista, che commenta così le parole del ministro: "Siamo favorevolissimi alle infrastrutture giuste per i cittadini e per i pendolari. Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro e non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e non rompesse i c... E' chiaro?".