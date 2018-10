Tap, tre parlamentari M5s contro il premier Conte: "Anche lui sbaglia"

Salgono le tensioni interne al M5s sul tema della costruzione del gasdotto Tap in Salento. I parlamentari del Movimento Lello Ciampolillo, Saverio De Bonis e Sara Cunial hanno criticato il premier Giuseppe Conte per l'annuncio di presunte penali nel caso in cui venisse bloccato il progetto. "Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali o costi a carico dello Stato, semplicemente perché non esiste alcun contratto tra Stato e Tap", hanno affermato.