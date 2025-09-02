Tajani: "In Ue vanno fatte le riforme per contare di più"

In Europa bisogna "fare delle riforme, soprattutto per permettere all'Europa di contare di più". Ne è convinto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale è necessario "abolire il voto all'unanimità, dare più potere al Parlamento europeo che oggi non ha il potere di iniziativa legislativa, unificare la figura di presidente della Commissione e presidente del Consiglio europeo attraverso una figura che si può eleggere in occasione del voto europeo". Inoltre, si deve "completare il mercato interno e fare il mercato unico dei capitali, il mercato unico dell'energia, compresa quella elettrica, e l'armonizzazione fiscale".