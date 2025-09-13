Logo Tgcom24
PARLA IL VICEPREMIER

Tajani: "In Italia troppi cattivi maestri, basta insulti"

13 Set 2025 - 14:31
 Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani © Afp

 Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani © Afp

Antonio Tajani si scaglia contro le strumentalizzazioni del "dramma del popolo palestinese per motivi di politica interna". Secondo il vicepremier, "purtroppo ci sono oggi in Italia troppi cattivi maestri che usano un linguaggio violento, aggressivo nei confronti degli avversari politici. Lancio un appello a tutti a cominciare da Giuseppe Conte, leader del M5s, affinché si abbassino i toni. Basta minacce, insulti, affermazioni che rischiano di creare danni, tant'è che poi il ministro dell'Interno è costretto ad alzare il livello di sicurezza per figure istituzionali".

