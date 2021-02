Tajani: "Scelta di Mattarella auspicata da FI, da Draghi andremo con spirito costruttivo"

"L'indicazione del Presidente della Republica, Sergio Mattarella, mi sembra accolta pienamente da Mario Draghi ed è quella di dar vita a un governo senza perimetri politici". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in collegamento con "Mattino Cinque". "Mi auguro la maggioranza più ampia possibile. Noi abbiamo dato una risposta positiva, la Lega non ha chiuso e anche Fratelli d'Italia ha detto che si possono astenere: questo non è il momento di mettere avanti la bandiera di partito, è il momento per tutti quanti di farsi avanti per difendere l'Italia"

Il vicepresidente di Forza Italia ha poi aggiunto: "Da Draghi andremo con spirito costruttivo, anche Silvio Berlusconi sarà presente in prima persona. Lui è il leader del nostro movimento politico, prima non si poteva spostare per le restrizioni e per alcuni controlli di salute, ora è in perfetta forma e sarà lui a guidarci".