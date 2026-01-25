Tajani su Robinson: "Incompatibile con i miei valori. Salvini? Vede chi vuole"

Dal palco del teatro Manzoni di Milano, durante l'appuntamento "Più libertà, più crescita" per il 32esimo anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi, il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha commentato così la visita del membro dell'estrema destra britannica, Tommy Robinson, al ministero dei Trasporti: "È incompatibile con i miei valori, io non lo incontro". Precisando inoltre che: "Salvini vede chi vuole, io non lo incontrerò. Lui fa il suo, noi facciamo il nostro". Robinson, infatti, era stato ricevuto da Salvini, con foto mentre erano insieme. Il leader inglese di estrema destra, definito neonazista, ha anche varie condanne, compreso il possesso di cocaina e l'oltraggio alla corte.