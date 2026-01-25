Tajani su Robinson: "Incompatibile con i miei valori. Salvini? Vede chi vuole"
Il leader di Forza Italia nega la possibilità di incontrare il membro dell'estrema destra britannica, pronta la risposta di Salvini
Dal palco del teatro Manzoni di Milano, durante l'appuntamento "Più libertà, più crescita" per il 32esimo anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi, il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha commentato così la visita del membro dell'estrema destra britannica, Tommy Robinson, al ministero dei Trasporti: "È incompatibile con i miei valori, io non lo incontro". Precisando inoltre che: "Salvini vede chi vuole, io non lo incontrerò. Lui fa il suo, noi facciamo il nostro". Robinson, infatti, era stato ricevuto da Salvini, con foto mentre erano insieme. Il leader inglese di estrema destra, definito neonazista, ha anche varie condanne, compreso il possesso di cocaina e l'oltraggio alla corte.
Il leader della Lega: "Posso incontrare chi voglio?"
Dopo le crescenti polemiche per l'incontro, sollevate in particolare da esponenti delle opposizioni, non fa passi indietro Matteo Salvini che, nel corso della kermesse della Lega in Abruzzo, ha detto: "Sulla libertà di parola e pensiero, noi siamo l'unico partito ad aver votato contro la legge bavaglio su cosa si può dire e cosa non si può dire, cosa risponde alla legge, chi può incontrare Salvini e chi non può incontrare. Ma potrò incontrare chi fico secco ho voglia da incontrare, se voglio fare battaglie comuni con qualcuno, con rispetto?".