Tajani: "No a nuove tasse, ma dalle banche serve un contributo" | Processo Open Arms, "spero Salvini sia assolto"

Infine la politica estera. A La Stampa Tajani, sull'uso delle armi occidentali in Russia, ha affermato: "Non può esserci un uso illimitato, non è che possiamo bombardare Mosca. Ma non siamo certo timidi nel sostegno a Kiev. Abbiamo mandato nove pacchetti di aiuti e stiamo velocizzando sulla nuova fornitura dei Samp-T che ci chiede Zelensky". Sulle elezioni Usa "non essere neutrali sarebbe autolesionista". Kamala Harris? "Non è della sinistra dei democratici, è l'ala moderata. Ha visto che ha detto che ha un'arma e la userebbe se qualcuno entrasse a casa sua?". Trump "lo valuterei da presidente. Secondo me non è più quello di dieci anni fa. Basta vedere come ha cambiato posizione sull'aborto".