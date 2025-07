Tajani: "Con Marina e Pier Silvio Berlusconi confermato il patto per FI"

"E' andata molto bene, è stato un incontro molto positivo" che "riconferma la collaborazione stretta, il patto tra la famiglia Berlusconi e Forza Italia per il futuro". Lo dice il segretario di FI e vicepremier Antonio Tajani dopo aver incontrato Pier Silvio e Marina Berlusconi. "Continueremo a confrontarci perché loro vogliono continuare a sostenere il partito con le idee e le proposte, sarà una collaborazione attiva. Ci vedremo anche più spesso per confrontarci sui temi". Per il partito "la vicinanza della famiglia è importantissima, arricchisce Forza Italia".