Regionali Veneto, Tajani frena sulla lista Zaia: "Così si crea confusione tra gli elettori"

"I partiti devono fare le loro liste, non ognuno la propria. Si rischia di creare solo confusione nell'elettorato", Antonio Tajani commenta così la possibilità di una "lista Zaia" in vista delle elezioni regionali in Veneto. A margine di una conferenza stampa organizzata nella sede romana di Forza Italia per presentare gli Stati generali del Mezzogiorno, il ministro degli Esteri e leader azzurro frena su progetti personali all'interno della coalizione. "L'idea di ogni esponente che si presenta con una sua lista è quantomeno singolare", ha osservato Tajani. Sulle prossime mosse del centrodestra in vista delle regionali, il segretario di FI ha ribadito la necessità di puntare su profili condivisi: "Non si tratta di fare in fretta, ma di fare bene. Nelle Marche siamo tutti impegnati su Acquaroli, per le altre candidature c’è ancora tempo".