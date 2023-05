Ue, Tajani: "Le Pen non è un buon alleato, difficile fare una maggioranza con lei"

In Ue "è difficile fare una maggioranza con Marine Le Pen".

È quanto afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sostenendo "l'alleanza tra liberali, popolari e conservatori, perché nessuno si allea con la Le Pen. La Lega non è la Le Pen, fanno parte della stessa famiglia, sono nello stesso gruppo ma le posizioni della Lega per quanto mi riguarda sono diverse. Marine Le Pen per noi a livello europeo non è un buon alleato, ma lo abbiamo sempre detto".