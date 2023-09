Tajani: profondamente addolorato per tragedia Frecce Tricolori

"Sono profondamente addolorato per la tragedia accaduta nel torinese.

Prego per la piccola di soli 5 anni che ha perso la vita a causa di un tragico incidente". Lo ha affermato su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Prego per la sua famiglia e per il pilota dell'Aeronautica che si è miracolosamente salvato", ha aggiunto.