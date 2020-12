Tajani (Forza Italia): "Né inciuci né governissimo ma collaborazione"

"Il governissimo? Salvini, come noi tutti, mi sembra attestato su un'altra linea, quella della collaborazione istituzionale, patriottica, senza inciuci, senza confusioni, senza accordi sottobanco, con il governo Conte". Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. "La poltrona del premier è traballante ma lui non è ancora caduto. Occorre parlare dei problemi, di come uscire dalla pandemia, come ricostruire il Paese", aggiunge.