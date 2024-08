Tajani: "Forza Italia mai al governo con Pd e M5s"

"Forza Italia non farà mai un governo con il Partito Democratico, quindi non ci sarà nessun governo Forza Italia-Partito Democratico. Tanto meno ci sarà un governo Forza Italia-Movimento Cinque". È quanto assicura il vicepremier Antonio Tajani a "Zona Bianca" su Rete4. Il leader di FI nega anche qualsiasi "fibrillazioni nel partito". "Nessuna fibrillazione. Io voglio innanzitutto tranquillizzare i nostri elettori, i nostri simpatizzanti di Forza Italia e di tutto il centrodestra". E sottolinea che "non porteremo mai né Conte né la Schlein a Palazzo Chigi".