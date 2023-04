Tajani: "Il corpo della donna non è un forno da cui si sfornano patate"

Antonio Tajani torna sul tema dell'utero in affitto.

"Non si può sfruttare la donna: non è una macchinetta delle sigarette. L'utero di una donna non deve essere utilizzato per sfornare figli come se fosse un forno dove si sfornano le patate arrosto", ha affermato il ministro degli Esteri. "Non si può mercificare il proprio corpo. Al Parlamento Ue rispondo che le regole si scrivono in Italia, non è una questione di competenze europee. Il Parlamento non stava legiferando, ha dato un'opinione a maggioranza. Se si vogliono cambiare le regole bisogna cambiarle in Italia".