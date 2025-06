Elezioni, Tajani: "In Campania e a Milano servono candidati civici per vincere"

Antonio Tajani rilancia l’idea di puntare su figure civiche per le prossime elezioni Regionali e amministrative. Intervenuto a margine di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia, il vicepremier ha sottolineato: "In Campania credo sia necessario scegliere un candidato civico". Secondo Tajani, l’obiettivo è costruire una proposta ampia e vincente, non rivendicare spazi di partito. "Dobbiamo aggregare - ha spiegato - e non sempre gli uomini di partito riescono in questo. A me interessa vincere, non piantare una bandierina". Una strategia che, secondo il leader azzurro, può essere applicata anche al capoluogo lombardo: "Lo stesso discorso vale per Milano. Puntare su un nome civico può fare la differenza anche lì".