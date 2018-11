Tajani a Stasera Italia: "Moscovici farebbe bene a stare zitto"

"Moscovici farebbe bene a stare zitto, non deve permettersi di offendere gli italiani perché non è il suo mestiere. La commissione europea deve verificare se la Manovra italiana rispetta le regole o meno, quindi silenzio assoluto e controllo serio". Così a "Stasera Italia" Antonio Tajani analizza l'attuale situazione del nostro Paese, commentando anche la posizione dell'Europa: "L'idea su di noi è pessima da parte di tutti perché l'Italia è politicamente isolata".



Dopo aver difeso l'Italia, il presidente del Parlamento europeo non risparmia le critiche alla Manovra proposta dal governo giallo-verde, definendola "un grande pasticcio" e prende le distanze soprattutto dal reddito di cittadinanza: "Bisogna aiutare le imprese ad assumere i giovani, non dobbiamo dare assistenzialismo di Stato, altrimenti si rischia di favorire il lavoro in nero".