Taglio parlamentari, cresce il fronte del no al referendum

Si allarga il fronte del "no" al referendum sul taglio dei parlamentari. "Lasceremo libertà di voto", afferma Italia Viva. Per Luigi Di Maio "chi dice che il sì è populista mente, bisognerà pensare anche a una normalizzazione degli stipendi dei politici". Scaduto il termine per la presentazione delle liste per le elezioni regionali, parte il conto alla rovescia per il voto. "Non c'è un'alternativa al rapporto con il M5s", ha detto Goffredo Bettini (Pd).