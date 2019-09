Svolta green, le lamentele delle aziende agricole: “Oltraggio e offesa per chi lavora dalla mattina alla sera”

La svolta green, il decreto che taglia i sussidi sul carburante dannoso per l’ambiente, significa per alcuni agricoltori italiani “un costo di 150 euro al giorno in più”. Un totale che si attesta sui “40 o 50mila euro l’anno”, aumenti che “ricadranno sui consumatori”.



A parlare alle telecamere di “Stasera Italia” è Alessandro: la sua famiglia impiegata nella produzione di cereali da tre generazioni. Il provvedimento ecologico taglia gli incentivi sul gasolio. “Non esiste una trebbiatrice che non vada a gasolio”, spiega il contadino, che definisce la misura dell’esecutivo “un oltraggio e un’offesa per i coltivatori che lavorano dalla mattina alla sera”.