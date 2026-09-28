Per un seggio alla camera

Suppletive Reggio Calabria, urne chiuse: dopo 115 sezioni Roscioli stacca tutti al 56% | Affluenza crollata al 22%

Il candidato di Centrosinistra Benedetto al 34,83%, Giannetta di Futuro Nazionale al 7,59%

28 Set 2026 - 16:35
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Dopo 115 sezioni scrutinate su 487 il candidato di centrodestra Fabio Roscioli ha conquistato 11.213 voti (56,19%), quello di centrosinistra Frank Benedetto 6.951 (34,83%), quello di FnV Domenico Giannetta 1.514 (7,59%). 278 preferenze (1,39%) invece per il candidato di Democrazia sovrana e popolare Francesco Toscano. I dati solo elaborati presso il comitato elettorale di Roscioli davanti al quale è già pronto il palco per festeggiare il risultato.

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Da registrare il crollo dell'affluenza. Il dato definitivo alla chiusura dei seggi alle 15 di lunedì 28 settembre è del 22,34%. Quattro anni fa, quando però si votò in un solo giorno, era stata del 49,40% In questa tornata, invece, si è votato domenica e lunedì.

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