Suppletive Reggio Calabria, quando e come si vota

Le elezioni politiche suppletive sono state fissate dopo le dimissioni del deputato forzista Francesco Cannizzaro, rassegnate il 22 luglio 2026 a seguito della sua elezione a sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria. A causa dell'incompatibilità prevista dall'ordinamento tra la carica di parlamentare e quella di sindaco, Cannizzaro ha scelto di rinunciare al seggio a Montecitorio, rimasto dunque vacante. Con le suppletive, il seggio sarà assegnato al candidato che otterrà più preferenze.