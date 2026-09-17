Suppletive Reggio Calabria, quando e come si vota

Sarà un ritorno alle urne in piccolo, trattandosi di suppletive, ma con possibili ripercussioni sulla politica nazionale quello che andrà in scena a fine settembre in Calabria. Nel Collegio uninominale 05 - tradotto, quello di Reggio Calabria e provincia - si terrà l'esordio assoluto nei seggi elettorali di Futuro Nazionale, la compagine dell'ex generale Roberto Vannacci che si starebbe candidando a concreta outsider in vista delle politiche del 2027. Almeno secondo i sondaggi.
Quando si vota?
La due giorni elettorale si terrà domenica 27 e lunedì 28 settembre. Domenica i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, lunedì - per lasciare spazio all'immediato spoglio delle schede - l'orario sarà ridotto dalle 7 alle 15.
Chi vota?
Alle urne si dovranno recare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali dei 71 Comuni compresi nel Collegio uninominale 05. Il collegio include il comune capoluogo di Reggio Calabria e diversi centri dell'area metropolitana reggina. Tra questi Villa San Giovanni, Scilla, Bagnara Calabra, Melito di Porto Salvo e Palmi.
Perché si torna a votare?
Le elezioni politiche suppletive sono state fissate dopo le dimissioni del deputato forzista Francesco Cannizzaro, rassegnate il 22 luglio 2026 a seguito della sua elezione a sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria. A causa dell'incompatibilità prevista dall'ordinamento tra la carica di parlamentare e quella di sindaco, Cannizzaro ha scelto di rinunciare al seggio a Montecitorio, rimasto dunque vacante. Con le suppletive, il seggio sarà assegnato al candidato che otterrà più preferenze.
Come si vota?
La procedura di voto è quella classica di tutte le elezioni politiche. Gli aventi diritto dovranno recarsi al proprio seggio muniti di documenti d'identità valido e di tessera elettorale. Qui, dopo il riconoscimento, verrà loro consegnata un'unica scheda recante i nomi dei candidati uninominali, collegati ovviamente alla lista o alla coalizione che li sostiene. Per votare sarà sufficiente tracciare una X sul nome del candidato prescelto oppure sul simbolo della lista che lo sostiene.
Chi sono i candidati
Per il campo largo il nome in lista sarà quello di Frank Benedetto, medico cardiologo, già primario e direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Grande Ospedale Metropolitano" di Reggio Calabria, ma con una precedente esperienza amministrativa da consigliere comunale. Democrazia sovrana e popolare schiera il suo co-fondatore Francesco Giannetta, avvocato di Gioia Tauro di cui è stato anche assessore alla Cultura.
Forza Italia candida l'avvocato cassazionista e docente universitario Fabio Roscioli, dal 2023 tesoriere e amministratore nazionale di Forza Italia. Il partito di Roberto Vannacci, invece, sostiene la candidatura di Domenico Giannetta, già consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia in Calabria che - con un clamoroso strappo - ha cambiato casacca.