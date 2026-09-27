Seggi aperti per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria-Locri

A contendersi il seggio sono quattro candidati. Alfiere del centrodestra è Fabio Roscioli, avvocato e tesoriere di Forza Italia, sostenuto anche da diverse civiche. La coalizione di centrosinistra, appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle, punta su Francesco Antonio Benedetto. Futuro Nazionale candida invece Domenico Giannetta, già capogruppo di Forza Italia, mentre il quarto candidato è il presidente di Democrazia sovrana popolare, Francesco Toscano.