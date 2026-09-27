Seggi aperti per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria-Locri

Le elezioni suppletive in Calabria
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Urne aperte in Calabria. Domenica 27 e lunedì 28 settembre si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati nel collegio Reggio Calabria-Locri in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia.
A contendersi il seggio sono quattro candidati. Alfiere del centrodestra è Fabio Roscioli, avvocato e tesoriere di Forza Italia, sostenuto anche da diverse civiche. La coalizione di centrosinistra, appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle, punta su Francesco Antonio Benedetto. Futuro Nazionale candida invece Domenico Giannetta, già capogruppo di Forza Italia, mentre il quarto candidato è il presidente di Democrazia sovrana popolare, Francesco Toscano.
Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Complessivamente saranno chiamati al voto gli elettori di 71 comuni su 97 dell’area metropolitana di Reggio Calabria, con 487 sezioni elettorali, per un totale 345.788 elettori, di cui 58.729 residenti all’estero.
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