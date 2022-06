Superbonus, presidente Ance chiede "exit strategy" al governo

"Auspico a breve una convocazione dal governo a cui ho chiesto un confronto per una exit strategy.

E' necessario capire che cosa si vuole fare perché in questo momento i segnali sono contraddittori". Lo ha detto Federica Brancaccio, presidente nazionale Ance, sulla questione del superbonus. "Le banche dicono di non avere più plafond. Credo che alcune lo abbiano ancora, ma vivono nell'incertezza. Il dl aiuti non si sa come sarà convertito e dunque si deve immaginare con il governo una strategia di uscita a medio e lungo periodo".