Superbonus, il governo pone la questione di fiducia sul decreto

Sul decreto Superbonus il governo pone la questione di fiducia alla Camera.

Ad annunciarlo all'Assemblea di Montecitorio è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Mentre il centrodestra plaude alle nuove modifiche sul provvedimento aggiornato in commissione Finanze, il M5s, attraverso il suo capogruppo Emiliano Fenu, attacca: "Il testo non contiene alcuna norma per lo sblocco dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi, né nella sua disposizione originaria, né nella versione modificata Siamo di fronte alla deliberata scelta del governo di cancellare crescita, occupazione, gettito".