Superbonus, emendamento di Forza Italia per spostare di un mese la fine del 110%

"Era doveroso intervenire sul Superbonus per contenere la spesa pubblica e per correggere distorsioni - si legge in una nota dei capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo -. E' altrettanto doveroso dare certezze agli operatori del settore. Per questo, FI lavorerà per spostare la data di scadenza delle agevolazioni almeno di un mese per chi ha già deliberato in assemblea di condominio e ha già stipulato contratti".

"Scongiurare il collasso del comparto dell'edilizia" - "Condividendo la ratio economica delle modifiche - si legge ancora nella nota -, Forza Italia ritiene urgente e necessario che, sulle modalità e le regole di revisione della percentuale, venga avviato subito un tavolo con le associazioni di categoria, per una interlocuzione costante e operativa. In questo quadro normativo, Forza Italia è in prima linea per scongiurare il collasso del comparto dell'edilizia e chiede al governo, pertanto, anche un tempestivo intervento mirato allo sblocco dei crediti fiscali maturati che le aziende, in questo momento, non riescono a cedere", concludono.

Conte: "Sul Superbonus il governo rompe patto con famiglie e imprese" - Secondo il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, "sul Superbonus il governo cambia le regole in corsa e rompe il patto con famiglie e imprese, danneggiando chi aveva già programmato investimenti. Non solo agisce in perfetta linea di continuità con il governo Draghi, quanto piuttosto rafforza il boicottaggio di questa misura. E meno male che la Meloni era all'opposizione. Meloni e il governo si fermino prima di dare un ulteriore colpo ai cittadini già colpiti dalla crisi".