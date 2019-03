Sud, Lezzi: pronti 100 milioni per sicurezza di strade e asili nido

Il governo stanzierà 21 milioni di euro per il "Piano straordinario asili nido", destinato alle sette città metropolitane nel Sud, e 80 milioni per un "Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade", rivolto ai Comuni con meno di duemila abitanti delle aree interne del Mezzogiorno. Lo ha annunciato il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, spiegando che gli stanziamenti provengono dal Fondo Sviluppo e Coesione assegnati con la legge di bilancio.