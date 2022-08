Sud, Carfagna: via libera a interventi strategici per 820 milioni

Con la seduta del Cipess "abbiamo dato il via libera a investimenti per interventi strategici in Campania, Calabria, Puglia e nella città di Roma".

Lo ha annunciato in una nota il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. "Impieghiamo oltre 820 milioni di euro - ha aggiunto - per risanare le coste, intervenire sulla Terra dei Fuochi, riqualificare mete culturali e turistiche, migliorare la qualità di centinaia di scuole e quindi la vita di decine di migliaia di bambini e insegnanti".